Flamengo x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/4) pela Libertadores

Flamengo x Central Córdoba disputam hoje, quarta-feira (09/04), a 2° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Central Córdoba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo estreou pela Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre Deportivo Táchira. Já o Central Córdoba iniciou com um empate sem gols com LDU Quito.

Flamengo x Central Córdoba: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Luiz Araújo), Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Central Córdoba: Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; Iván Gómez, Jonathan Galván, José Florentín; Luis Miguel Angulo, Matías Perelló e Leonardo Heredia. Técnico: Omar De Felippe.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Central Córdoba

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 09 de abril de 2025, 21h30