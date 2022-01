Juventus x Sampdoria: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/01)

As equipes Juventus x Sampdoria entram em campo nesta terça-feira (18/01) para disputar as oitavas de final o Campeonato Italiano. A partida está marcada para às 17h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim. Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Juventus x Sampdoria?

A partida Juventus x Sampdoria pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, às 17h (horário de Brasília).

Como Juventus x Sampdoria chegaram para o jogo?

O Juventus ganhou 9 das últimas 10 partidas que jogou, sendo a única derrota contra o Inter de Milão, no final da Supercopa. Atualmente, já marcou 34 gols nas 22 partidas que jogou pela Coppa Italia.

Já o Sampdoria vive uma fase ruim e não venceu nenhuma das suas últimas cinco partidas. No momento, está em 16° lugar da Coppa Italia, com 20 pontos e a apenas quatro pontos de distância da Zona de Rebaixamento.