Jogos de hoje: confira os horários das partidas desta terça-feira (18/01) e onde assistir ao vivo

Nos jogos de hoje, terça-feira (18/01), a bola começa a rolar às 13h30, com Lazio x Udinese, na Copa da Itália. Os duelos Brighton x Chelsea, do Campeonato Inglês, e América-MG x Botafogo, prometem animar a tarde com os jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Confira todos os jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

América-MG x Botafogo - 19h - SporTV Mirassol x Santos - 21h - SporTV

Copa da Itália

Lazio x Udinese - 13h30 - ESPN 4 Juventus x Sampdoria - 17h00 - ESPN 4

Campeonato Espanhol

Betis x Alavés - 16h - Star+ Cadiz x Espanyol - 17h30 - Star+

Campeonato Inglês

Burnley x Watford - 16h - Star+ Brighton x Chelsea - 17h - ESPN

Copa da Alemanha