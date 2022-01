St. Pauli x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/01)

As equipes St. Pauli x Borussia Dortmund entram em campo nesta terça-feira (18/01) para disputar as oitavas de final da Copa da Alemanha. A partida está marcada para às 16h45 (horário de Brasília), no Millerntor-Stadion, em Hamburgo. Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir St. Pauli x Borussia Dortmund?

A partida do St. Pauli x Borussia Dortmund pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN 4, às 16h45 (horário de Brasília).

Como St. Pauli x Borussia Dortmund chegaram para o jogo?

Líder da segunda divisão da Bundesliga, o St Pauli já sofreu seis gols nos seus três últimos jogos e tem a sétima melhor defesa da segunda divisão da Bundesliga. Além disso, o time jogará contra o Borussia sem Daniel-Kofi Kyereh, que foi convocado para jogar pela Copa das Nações, e também sem Jannes Wiekhoff e Afeez Aremu, ambos lesionados.

Já o Borussia Dortmund é o atual campeão da Copa da Alemanha. Na Bundesliga, disputa com o Bayern pela liderança. Nesta partida, jogará sem Meunier e Emre Can, que estão lesionados.