Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/08) pelo Brasileirão Juventude e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 11.08.25 19h00 O Corinthians soma 11 pontos a mais que o Juventude no Campeonato Brasileiro (Fernando Alves/ Facebook/ @juventude) Juventude x Corinthians disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 19° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realziado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão e soma 3 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Corinthians está em 13° lugar e acumula 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Juventude x Corinthians: prováveis escalações Juventude: Sem informações. Corinthians: Sem informações. FICHA TÉCNICA Juventude x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 20h