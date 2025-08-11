Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/08) pelo Brasileirão

Juventude x Corinthians disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 19° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realziado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão e soma 3 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Corinthians está em 13° lugar e acumula 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Juventude x Corinthians: prováveis escalações

Juventude: Sem informações.

Corinthians: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 20h