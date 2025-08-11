Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/08) pelo Argentino

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (11/08), pela 4° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Defensa y Justicia x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Defensa y Justicia é o 10° colocado do Grupo A e já soma um empate sem gols com Banfield, uma vitória de 2 a 0 sobre Aldosivi e uma derrota de 2 a 1 para Central Córdoba.

Já o Deportivo Riestra ocupa a 4° posição do Grupo B com uma vitória de 1 a 0 sobre Lanús, uma derrota de 3 a 2 para San Martín e uma vitória de 1 a 0 contra Tucumán.

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: prováveis escalações

Defensa y Justicia: Sem informações. Técnico: Mariano Soso.

Deportivo Riestra: Sem informações. Técnico: Gustavo Benítez.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra

Campeonato Argentino

Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina

Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 19h