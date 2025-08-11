Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/08) pelo Argentino

Defensa y Justicia e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Defensa y Justicia vem de uma derrota de 2 a 1 para Central Córdoba (X/ @clubdefensayjus)

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (11/08), pela 4° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Defensa y Justicia x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Defensa y Justicia é o 10° colocado do Grupo A e já soma um empate sem gols com Banfield, uma vitória de 2 a 0 sobre Aldosivi e uma derrota de 2 a 1 para Central Córdoba.

Já o Deportivo Riestra ocupa a 4° posição do Grupo B com uma vitória de 1 a 0 sobre Lanús, uma derrota de 3 a 2 para San Martín e uma vitória de 1 a 0 contra Tucumán.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B
Criciúma e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: prováveis escalações

Defensa y Justicia: Sem informações. Técnico: Mariano Soso.

Deportivo RiestraSem informações. Técnico: Gustavo Benítez.

FICHA TÉCNICA
Defensa y Justicia x Deportivo Riestra
Campeonato Argentino
Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina
Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato argentino

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Libertadores da América

Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores

Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.08.25 20h30

Copa Sul-Americana

Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana

Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.08.25 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B

CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

12.08.25 18h30

Copa Libertadores da América

Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores

Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

12.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda