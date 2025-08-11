Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/08) pelo Argentino Defensa y Justicia e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.08.25 18h00 Defensa y Justicia vem de uma derrota de 2 a 1 para Central Córdoba (X/ @clubdefensayjus) Defensa y Justicia x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (11/08), pela 4° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Defensa y Justicia x Deportivo Riestra ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Defensa y Justicia é o 10° colocado do Grupo A e já soma um empate sem gols com Banfield, uma vitória de 2 a 0 sobre Aldosivi e uma derrota de 2 a 1 para Central Córdoba. Já o Deportivo Riestra ocupa a 4° posição do Grupo B com uma vitória de 1 a 0 sobre Lanús, uma derrota de 3 a 2 para San Martín e uma vitória de 1 a 0 contra Tucumán. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B Criciúma e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: prováveis escalações Defensa y Justicia: Sem informações. Técnico: Mariano Soso. Deportivo Riestra: Sem informações. Técnico: Gustavo Benítez. FICHA TÉCNICA Defensa y Justicia x Deportivo Riestra Campeonato Argentino Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Defensa y Justicia Deportivo Riestra jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00