Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B Criciúma e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 11.08.25 18h00 Criciúma soma 3 pontos a mais que o Athletico na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC) Criciúma x Athletico-PR disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 21° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Criciúma x Athletico PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Criciúma é o 8° colocado da Série B e acumula 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 23 gols marcados e 18 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 4 vitórias e 1 derrota. Athletico Paranaense está no 12° lugar e soma 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 27 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série B do Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira Criciúma x Athletico: prováveis escalações Criciúma: Alisson; Rodrigo, Benevenuto e Luciano Castán; Marcinho, Trindade, Gui Lobo, Jhonata Roberto e Felipinho; Nicolas e Diego Ginçalves. Técnico: Eduardo Baptista. Athletico: Santos; Benavídez, Leo e Esquivel; Kauã Moraes, Patrick, Dudu (Riquelme), Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. FICHA TÉCNICA Criciúma x Athletico Paranaense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC) Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 19h