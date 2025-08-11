Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B

Criciúma x Athletico-PR disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 21° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma é o 8° colocado da Série B e acumula 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 23 gols marcados e 18 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 4 vitórias e 1 derrota.

Athletico Paranaense está no 12° lugar e soma 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 27 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série B do Brasileirão.

VEJA MAIS

Criciúma x Athletico: prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Benevenuto e Luciano Castán; Marcinho, Trindade, Gui Lobo, Jhonata Roberto e Felipinho; Nicolas e Diego Ginçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

Athletico: Santos; Benavídez, Leo e Esquivel; Kauã Moraes, Patrick, Dudu (Riquelme), Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 19h