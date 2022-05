Junior Barranquilla x Oriente Petrolero: onde assistir o jogo de hoje (17/5) pela Copa Sul-Americana

As equipes Junior Barranquilla x Oriente Petrolero entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Junior Barranquilla x Oriente Petrolero ao vivo?

A partida Atlético Junior x Oriente Petrolero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Junior Barranquilla x Oriente Petrolero chegam para o jogo?

Junior de Barranquilla é o vice-líder do Grupo H da Copa Sul-Americana e detém 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Oriente Petrolero perdeu todas as 4 partidas que jogou pela fase de grupos da competição. Até agora, a equipe marcou apenas 2 gols e sofreu 11.

No dia 28 de abril, Club Junior venceu Oriente por 3 a 1, durante a 3° rodada da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Atlético Junior: Viera; Fuentes, Arias, Serje, Viafara; Giraldo, Ángel, Contreras, Cabrera, Hinestroza; Borja. Técnico: Juan Cruz Real.

Oriente: Quinonez; García Méndez, Caire, Zazpe, Avellanada; Dorrego, Mercado Galvez, Guaycochea, Ribera, Sánchez Paniagua; Suárez. Técnico: Erwin Sánchez.

Ficha técnica - Club Junior x Oriente Petrolero

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 21h30