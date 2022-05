Boca Juniors x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Libertadores

As equipes Boca Juniors x Corinthians entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Libertadores da América. A partida iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Boca Juniors x Corinthians ao vivo?

A partida Boca Juniors x Corinthians pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Boca Juniors x Corinthians chegam para o jogo?

Corinthians e Boca Juniors são o 1° e 2° colocados do Grupo E da Libertadores, respectivamente.

Boca Juniors detém 2 vitórias e 2 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 3 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Corinthians está com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Até agora, a equipe marcou 3 gols e sofreu 2.

No dia 26 de abril, durante a 3° rodada da competição, Corinthians venceu o Boca por 2 a 0.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Zambrano, Izquierdoz e Fabra; Varela, Fenández, Ramírez e Óscar Romero; Salvio e Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio; Gil, João Victor e Fábio Santos; Gustavo Mosquito, Du Queiroz, Maycon, Giuliano e Lucas Piton; Róger Guedes e Jô. Técnico: Vítor Pereira.

Ficha técnica - Boca Juniors x Corinthians

Copa Libertadores da América

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 21h30