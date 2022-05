Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalação de hoje pela Libertadores

As equipes Flamengo x Universidad Católica (CHI) entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Libertadores da América. A partida ocorre no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Flamengo x Universidad Católica ao vivo?

A partida Flamengo x Universidad Católica (CHI) pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Universidad Católica chegam para o jogo?

Flamengo está invicto e lidera o Grupo H da Libertadores. Até agora, o time passou por 3 vitórias e 1 empate. Seu saldo de gols é composto por 10 gols marcados contra 5 gols sofridos.

Já Universidad Católica está no 3° lugar do mesmo grupo e registra 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, além de 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

No dia 28 de abril, durante a 3° rodada da competição, Flamengo venceu a Uni. Católica por 3 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Universidad Católica: Pérez; Astudillo, Astaburuaga, Nehuén Paz e Parot; Fuenzalida, Saavedra, Felipe Gutiérrez e Cuevas; Valencia e Fernando Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela.

Ficha técnica - Flamengo x Universidad Católica (CHI)

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 21h30

Árbitro: Jhon Ospina (Colômbia)

Auxiliar 1: Dionísio Ruiz (Colômbia)

Auxiliar 2: Richard Ortiz (Colômbia)