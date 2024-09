Júlio César Nunes, ex-Tuna, terá carreira gerida por empresa que representa Guardiola

O treinador da Tuna Luso na temporada de 2024, Júlio César Nunes, anunciou que agora será representado pela SEG Football, a mesma empresa que gere as carreiras de vários treinadores de âmbito mundial, incluindo a do técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola.

Segundo o comunicado do treinador em suas redes sociais, ele é o único técnico brasileiro representado pela empresa. Além da Tuna Luso, Júlio César Nunes trabalhou em clubes como Hercílio Luz, Moto Club e Joinville. Além de Júlio César Nunes e Pep Guardiola, a SEG Football é responsável por gerir as carreiras de Erik ten Hag (Treinador do Manchester United), Cody Gakpo (atacante do Liverpool) e Rasmus Højlund (atacante do Manchester United).

Conquistas e Futuro

Júlio César Nunes passou por um dos melhores momentos na carreira em seu trabalho na Tuna Luso. Em 2023 chegou até o primeiro mata-mata da Série D, onde a Lusa foi superada pelo Maranhão, nos pênaltis, dentro de casa. Em 2024 retornou à Tuna e além de garantir vaga na Série D de 2025, ao chegar na semifinal do Campeonato Paraense 2024, onde foi eliminado pelo Remo, o técnico também garantiu o título da Copa Grão Pará, que confirmou as vagas na Copa do Brasil e Super Copa Grão Pará. Na Tuna Luso, Júlio César comandou 30 partidas oficiais, com 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Foram marcados 47 gols e sofridos 28, com um saldo positivo de 19 gols para o time do treinador. O técnico ainda não definiu o seu clube para a temporada 2025.