Jogos do Campeonato Paraense continuam com obrigatoriedade de máscaras; veja

A redução acentuada no número de casos de covid-19 de janeiro até março, fez o Governo do Estado tomar uma medida para flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, através das redes sociais. “Com a previsão de queda do contágio, obedecendo aos critérios da ciência, com dados analisados pelo Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), estamos anunciando a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, a partir desta terça-feira (29)”, disse o executivo.

VEJA MAIS

Entretanto, a Prefeitura de Belém, levando em consideração a cobertura vacinal de 82% para duas doses em toda capital, decidiu manter o uso obrigatório do acessório de proteção, e divulgou em nota a determinação na tarde desta segunda. "O atual cenário de evidentes melhoras não exclui a possibilidade de uma nova onda de infecções , como aliás tem ocorrido na China e e em vários países europeus. Portanto, por uma questão de cautela, a manutenção do uso de máscaras neste momento se constitui na última barreira à disseminação da covid-19 na nossa sociedade. Mais que recomendável, é necessária", detalhou.

Assim, os clubes paraenses que jogam nesta semana, pela semifinal do Parazão, devem manter a medida nas arquibancadas. A Federação Paraense de Futebol informou que vai aguardar maiores esclarecimentos sobre o assunto. “Vamos aguardar o desfecho da situação”, informou o secretário executivo da FPF, Maurício Bororó. A reportagem procurou os clubes, mas não obteve retorno.