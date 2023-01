Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Campeonato Carioca

As equipes Bangu x Flamengo disputam nesta terça-feira (24/01) a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bangu x Flamengo ao vivo?

A partida Bangu x Flamengo pode ser assistida ao vivo pela TV Band e pelo Bandsports, a partir das 21h10 (horário de Brasília).

Como Bangu x Flamengo chegam para o jogo?

Bangu estreou no Campeonato Carioca com um empate de 2 a 2 com Boavista, que foi seguido por duas vitórias de 1 a 0 contra Resende e Portuguesa.

Já o Flamengo iniciou com uma vitória de 1 a 0 sobre Audax-RJ. Depois, venceu Portuguesa-RJ por 4 a 1, empatou sem gols com Madureira e goleou Nova Iguaçu por 5 a 0.

Prováveis Escalações

Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho, Samuel e Edinho; Kevin (Gabryel Martins), Daniel Felizardo e Luís Felipe. Técnico: Felipe Maestro.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Evertton, Matheus França e Werton; Thiaguinho e Mateusão. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Bangu x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2023, 21h10