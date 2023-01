Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (24/01) pelo Campeonato Paulista

As equipes Corinthians x Guarani disputam nesta terça-feira (24/01) a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Guarani ao vivo?

A partida Corinthians x Guarani pode ser assistida ao vivo pelo Premiere e pelo Paulistão Play, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Corinthians x Guarani​ chegam para o jogo?

O Corinthians estreou no Campeonato Paulista com uma derrota de 1 a 0 para Bragantino, que foi seguida de uma vitória de 3 a 0 sobre Água Santa e um empate sem gols com Inter de Limeira.

Já o Guarani passou por uma derrota de 1 a 0 para Santo André, uma vitória de 2 a 0 sobre Santos e um empate de 0 a 0 com Ituano.

Prováveis Escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Leandro Vilela, Richard Ríos e Yago (Wenderson ou Lima); Bruninho, Neilton (Bruno Michel) e Nicolas Careca. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Guarani

Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2023, 20h