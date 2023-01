Jogos de hoje, terça, 24/01: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Futebol

Presidente da FPF diz que Parazão 2023 seguirá suspenso e primeira rodada ocorrerá só em fevereiro

Acórdão de julgamento que determinou rebaixamento do Paragominas foi publicado. No entanto, Ricardo Gluck Paul diz que prazos legais existem que processo seja julgado no STJD apenas na semana que vem.