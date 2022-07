Jogando fora de casa, Tuna Luso sai atrás e empata nos acréscimos com Juventude Samas; veja

A Tuna Luso Brasileira foi até o estádio Pinheirão, em São Luiz, para enfrentar a equipe do Juventude Samas, pela 13ª e penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Sob o comando interino do técnico Marcinho, os lusos saíram atrás no placar, mas conseguiram igualar o resultado nos acréscimos, fechando o duelo em 2 a 2. O resultado mantém o time na lanterna do grupo 2, com 10 pontos, enquanto o Juventude Samas segue na luta pela classificação, agora com 17 pontos, no quarto lugar da chave.

A partida começou intensa, com os donos da casa se lançando ao ataque. Aos 14, o Poraquê quase abre o placar, com Zé Arthur. O atacante entrou na área e antes do chute foi travado pela defesa da Tuna. A sequência de ataques permaneceu graças a articulação dos homens de frente. Gotinha e JR Saudade infernizaram a defesa cruzmaltina. Aos 25, Saudade acabou rompendo a defesa e abriu o placar os o Juventude Samas.

Aos 30 houve parada técnica para hidratação dos jogadores. Minutos depois, com a bola rolando, os donos da casa mantiveram a pressão e não tardou para JR Saudade, novamente, fazer o gol que ampliava a vantagem dos donos da casa, após cobrança de escanteio de Gotinha, 2 a 0. Por pouco a equipe não fez o terceiro, ainda no primeiro tempo, com Zé Artur, mas o atacante chegou atrasado para concluir a enfiada de Gotinha.

Já na etapa final, a Tuna Luso parece ter acordado. Aos 27 o primeiro ataque e grande defesa do goleiro do goleiro Testa. Aos 32 foi a vez de Balotelli chegou ao ataque e fazer o primeiro para os visitantes. O gol espertou a Tuna, que passou a pressionar em busca do empate. De tanto insistir, já nos acréscimos a redenção tunante veio com Alves Jr, que empatou o jogo e devolveu a dignidade da Águia Guerreira, que levanta a cabeça, mesmo eliminada da Série D, empatando fora de casa em 2 a 2.

Na próxima rodada, a equipe encerra sua participação na Série D contra o Tocantinópolis, em Belém, enquanto o Juventude Samas vai até o Piauí enfrentar o Fluminense-PI.