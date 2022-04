Jogadoras da Esmac reclamam de suposto 'gol' não marcado a favor da equipe

A Esmac conseguiu arrancar um empate depois de sair perdendo por 2 a 0 para o Cresspom-DF, no último domingo (3), na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas, segundo as jogadoras da equipe de Ananindeua, o árbitro da partida não marcou um gol de pênalti, cobrado no início do segundo tempo.

Na cobrança, Helayne Barra chuta e a bola parece bater no travessão. Contudo, a atleta afirma que a bola entrou e o juíz não marcou o gol, que poderia ter dado uma vitória para a Esmac, já que depois desse lance, o time reagiu e marcou dois gols de empate contra o Cresspom-DF.

Com o empate, a Esmac conquistou um ponto e se manteve na 12° posição. O próximo jogo da equipe paraense é no sábado (16), às 16h, contra o Grêmio-RS, no Estádio Vieirão, em Gravataí (RS).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)