Esmac arranca empate nos acréscimos contra o Cresspom-DF pelo Brasileirão Feminino

A Esmac arrancou um empate em 2 a 2 contra a equipe do Crespom-DF, jogando fora de casa, no Estádio Maria Abadia, em Ceilândia (DF), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A equipe de Ananindeua somou um ponto importante na luta para fugir do rebaixamento.

Eequipe paraense não iniciou bem a partida e acabou terminando a primeira etapa perdendo pelo placar de 2 a 0, com dois gols da jogadora Michelle, o primeiro aos 18 minutos e o segundo aos 41.

Na volta do intervalo o técnico Breno Cunha promoveu mudanças na equipe da Eamac, que conseguiu o empate, na reta final da partida e com uma jogadora a menos, já que a atleta Larissa Caroline foi expulsa. Karla aos 41 minutos e Lora Capanema, nos acréscimos, aos 46, fechou o jogo e decretou o empate em 2 a 2.

Agora a Esmac está com quatro pontos na classificação e ocupa a 12ª posição na tabela, fora da zona de rebaixamento. O próximo jogo da equipe paraense será no sábado (16), às 16h, contra o Grêmio-RS, no Estádio Vieirão, na cidade de Gravataí (RS). A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Tricolor possui quatro pontos e está atrás da Esmac no critério número de vitórias.