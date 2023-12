Jogador de futebol morre após ser atingido por raio no Paraná; vídeo

Uma tragédia ocorreu durante uma partida da Copa Regional de Futebol Amador no Paraná. Um jogador de futebol morreu após ser atingido por um raio no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no norte do estado, no último domingo (10). O incidente também deixou outros três atletas gravemente feridos.

O incidente ocorreu durante o confronto entre as equipes de Japira e Santo Antônio da Platina, quando um raio atingiu diretamente os jogadores no gramado. Um vídeo que circula amplamente nas redes sociais mostra os atletas deitados no campo após o impacto devastador.

O jogador que morreu foi prontamente socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três membros da equipe afetados pelo incidente permanecem internados, sofrendo com queimaduras pelo corpo. Até o momento, os nomes não foram divulgados.

A prefeitura de Santo Antônio da Platina emitiu uma nota oficial lamentando a perda do jogador e expressando solidariedade aos companheiros de equipe.