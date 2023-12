Jogador de futebol é suspeito de matar namorado de ex-companheira e estuprá-la

Carlos Guilherme Santos de Oliveira, mais conhecido como Carlinhos, é suspeito de matar o namorado da ex-companheira, sequestrá-la e ainda estuprá-la. O caso aconteceu em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 6h do último domingo (3). O jogador de 27 anos pertence ao Esporte Clube Taubaté, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Carlinhos teria invadido, sob posse de uma faca e uma marreta, a residência da ex-namorada, de 23 anos, e a flagrado com o atual namorado, Deivid Wesley Serafim, de 28. Enfurecido, o jogador teria partido para cima de Wesley com uma faca e uma marreta, matando-o sem chance de defesa.

Insatisfeito com o crime, ele ainda violentou sexualmente a ex-companheira, com quem viveu por oito anos e têm duas filhas. Carlos também tentou obrigá-la a ir embora com ele, mas, como ela resistiu, ele tomou uma motocicleta e fugiu do local.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Jandira para atendimento médico e exame de corpo de delito. O caso foi registrado como homicídio, estupro, sequestro e cárcere privado pela Delegacia de Jandira.

A polícia fez buscas nos municípios de Jandira e Itapevi e em endereços de familiares de Carlos, mas não conseguiu encontrá-lo. O último registro da motocicleta usada por ele foi na estrada velha de Itapevi, no limite com Barueri, próximo ao Jardim Júlio, na manhã do sábado (3).

O lateral-esquerdo tem passagens pelas equipes paulistas de São Bernardo, Atibaia e Primavera, além do Floresta, do Ceará e do Boa Esporte, de Minas Gerais.