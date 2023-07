Ex-namorada de jogador esquartejado em MS é presa pela polícia por envolvimento no crime

Nesta quarta-feira (4), a namorada do jogador Hugo Vinícius Skulny, de 19 anos, morto e esquartejado em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, foi presa, suspeita de ter participação no crime. O Corpo de Bombeiros ainda busca por partes do corpo da vítima no rio Iguatemi.

A jovem de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do município. Ela e outro jovem de 19 anos teriam esquartejado o jogador após matá-lo com três tiros.

Somente a ex-namorada foi presa pela ocultação de cadáver. Tanto ela quanto o 'cúmplice' já tinham sido ouvidos pela Polícia Civil. Ele alegou que Hugo foi até a casa dela sem ser chamado.

Crime passional

Segundo a delegada Lucelia Constantino, o casal havia terminado há pouco tempo. A polícia apura crime passional e também a participação de mais pessoas.

Na casa da ex, Hugo teria sido morto a tiros e a dupla o esquartejado para impedir que o corpo fosse encontrado. O instrumento usado teria sido uma serra elétrica, mas ainda não foi confirmado.

As partes do corpo do jovem foram jogadas no Rio Iguatemi. Hugo estava desaparecido desde o dia 25 de junho, após ter ido a uma festa.

Amigos o deixaram perto da casa da ex-namorada e, desde então, ele não foi mais visto. No último domingo (2), a polícia encontrou no Rio Iguatemi, através da colaboração de uma testemunha, partes do cadáver da vítima, que foi identificado através de uma tatuagem.

Na segunda-feira (3), foi encontrada parte da cabeça do jovem. Os bombeiros seguem com as buscas na região pelos restos mortais de Hugo. Alguns objetos, que não foram informados, foram apreendidos e deverão passar por perícia.

Boletim de Ocorrência

Familiares registraram o boletim de ocorrência sobre o sumiço de Hugo. Durante as investigações várias pessoas foram ouvidas e uma testemunha levou a polícia neste final de semana até o rio onde partes do corpo de Hugo foram encontradas.

O jogador de futebol foi visto pela última vez em uma festa, no município vizinho de Pindoty Porã, no Paraguai. Informações são de que o rapaz foi morto em uma propriedade rural, esquartejado e teve as partes do corpo jogadas no rio. Hugo jogava pelo time da cidade de Sete Quedas em torneios estaduais.

Nas redes sociais, a hashtag #justicaporhugo está sendo compartilhada. “Cheguei na casa da vó hoje e você não estava lá, ela estava chorando porque você não voltou para casa, ah... no dia do meu aniversário você nem um oi me mandou porque você já não estava mais entre nós desde o dia do meu aniversário. Você não vai mais responder, você não vai mais voltar para casa, você não vai mais ligar!”, diz a prima de Hugo, em uma publicação do Facebook.

O irmão de Hugo Vinícius fez uma homenagem ao jogador, também em rede social. “Meu irmão, na Terra, você foi o meu companheiro de estrada. No céu, você será minha estrela-guia. Saudades eternas! A vida é passageira, mas o amor é imortal. Te amarei até o fim do mundo e, então, nos encontraremos para viver a eternidade. Até breve, meu irmão! Te amo muito”, lamentou.