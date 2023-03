Jogador chuta o rosto de adversário e é expulso com cinco segundos de jogo; vídeo

O jogador Baker Kamal Kalbouneh, do time sub-20 da Jordânia, recebeu um cartão vermelho direto logo aos cinco segundos de jogo em uma partida da Copa da Ásia Sub-20. O incidente ocorreu durante o jogo contra o Tajiquistão. Assista ao vídeo do lance no final da matéria.

Kalbouneh tentou dominar a bola após um passe pelo alto no meio de campo, mas não percebeu a aproximação do defensor do Tajiquistão, Karimov. Na tentativa de alcançar a bola, o atacante levantou demais o pé e acabou acertando em cheio o rosto do adversário, que caiu imediatamente.

O jogador jordaniano deixou o campo chorando e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas. Apesar da expulsão precoce, a Jordânia conseguiu vencer a partida por 2 a 0, mesmo com um jogador a menos.

Veja como foi o lance