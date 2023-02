Após soco contra jogador do Remo, Mimica pede perdão ao zagueiro do Leão e será punido pelo Galo

O zagueiro Mimica, expulso após atingir o jogador do Remo com um soco, conversou com a equipe de esporte de O Liberal. O atleta do Independente de Tucuruí relembrou o lance, pediu desculpas aos torcedores do Galo Elétrico e disse que quer pedir perdão ao jogador Ícaro, do Remo.

Assista ao vídeo da agressão

Mimica afirmou que teve uma atitude infantil e que não condiz com a carreira. Experiente, o jogador que teve passagens pelo Remo, afirmou que também foi agredido, porém não justifica o que fez.

“Foi um pega-pega na área, eu fui agredido antes e revidei. Falhei, não podia ter feito aquilo, ‘quebrei’ com meu time, que teve que jogar boa parte da partida com um a menos. Ele [jogador do Remo] deixou o braço no meu rosto, me atingiu, mas nada justifica o que eu fiz, fui infantil. Quero entrar em contato com o Ícaro, pedir desculpas a ele, um colega de profissão. Estou envergonhado com o que fiz e quero pedir perdão a ele”, comentou.

Confira as fotos

mimica FOTO: Igor Mota / O Liberal FOTO: Igor Mota / O Liberal FOTO: Igor Mota / O Liberal FOTO: Igor Mota / O Liberal FOTO: Igor Mota / O Liberal

O zagueiro do Independente disse que esse tipo de situação, onde um jogador fica provocando o outro é comum no futebol e aguarda uma conversa com a diretoria.

“Foi no impulso, não podia ter agredido ele. É comum essa situação, empurrão, uma mão que vai no rosto. Vou conversar com a diretoria, com toda a certeza serei punido e isso não vai mais se repetir”, disse.

Independente de Tucuruí

A expulsão do zagueiro Mimica, do independente, contra o Remo, no último domingo (5), renderá uma punição ao atleta. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente do Galo Elétrico, Rosalvo Fernandes. A punição, porém, não está definida, mas a decisão será tomada em conjunto com os dirigentes do primeiro clube campeão paraense do interior.

“Ainda não foi definida a punição, preciso conversar com outras pessoas do clube. Ele não será demitido, como falaram, mas ele será punido”, afirmou.

Carreira

Mimica, de 37 anos, é natural de São Luís (MA) e teve passagens por vários clubes, como Sampaio Corrêa-MA, Botafogo-PB, Vila Nova-GO, Confiança-SE e Altos-PI, além do Remo, clube que defendeu por três temporadas e conquistou dois Parazões (2018 e 2019), além de um acesso para a Série B em 2020.