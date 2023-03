Itupiranga e Tapajós seguem empatando na Curuzu; confira a partida ao vivo

Assista ao vivo todos os lances de Tapajós e Itupiranga, pela sexta rodada do Parazão. O Tapajós é o lanterna da competição e luta para escapar da degola, enquanto o Itupiranga está um pouco acima, mas também em situação de risco, com apenas uma vitória. A partida segue para o segundo tempo, com empate parcial em 0 a 0.

Veja: