Ituano x Novorizontino: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (26/01)

As equipes Ituano x Novorizontino entram em campo às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26/01) para disputar a primeira fase do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Confira onde assistir o jogo:

Onde assistir Ituano x Novorizontino?

A partida do Ituano x Novorizontino pode ser assistida ao vivo pelas plataformas de streaming Premiere e Paulistão Play, às 19h.

Como Ituano x Novorizontino chegaram para o jogo?

No Paulistão 2021, o Ituano ficou na última colocação do Grupo C, com 13 pontos vindos de 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas.

Porém o time ficou em 2° lugar do Grupo A durante a etapa de classificação da Série C do Brasileirão 2021, com 33 pontos vindos de 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.

Na etapa mais importante desta competição, foi campeão e registrou um total de 13 pontos, divididos por 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Agora, irá disputar na Série B do Brasileirão 2022.

O Novorizontino já fez sua estréia no Paulistão 2022 no último domingo (23), quando perdeu para o Palmeiras por 2 a 0.