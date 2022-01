Grêmio x Caxias: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Campeonato Gaúcho de hoje (26/01)

As equipes Grêmio x Caxias entram em campo às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida ocorrerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Grêmio x Caxias?

A partida do Grêmio x Caxias pode ser assistida ao vivo pela plataforma de streaming Premiere, às 19h.

Como Grêmio x Caxias chegaram para o jogo?

O Grêmio fechou o Brasileirão 2021 rebaixado para a Série B. Em 17° lugar, topo da zona de rebaixamento, o time registrou 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas.

No ano passado, o Caxias registrou uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. Ao todo, registrou 17 pontos, vindos de 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nas semifinais, foi eliminado pelo Grêmio por 2 a 0.