Volta Redonda x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Campeonato Carioca de hoje (26/01)

As equipes Volta Redonda x Vasco entram em campo às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida ocorrerá no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Volta Redonda x Vasco?

A partida do Volta Redonda x Vasco pode ser assistida ao vivo pela plataforma de streaming Cariocão Play, às 19h.

Como Volta Redonda x Vasco chegaram para o jogo?

No Cariocão 2021, o Volta Redonda fez uma boa campanha, terminando com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Por 4 a 1, foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais.

Já o Vasco ficou logo atrás no Cariocão passado, com 17 pontos, vindos de 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas.

Na última vez em que os dois times se enfrentaram, em abril de 2021, Volta Redonda venceu por 1 a 0