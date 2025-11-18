Iraque x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (18) pelas Eliminatórias da Copa Iraque e Emirados Árabes Unidos jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 18.11.25 12h00 Iraque e EAU empataram por 1 a 1 na última partida pela 4° rodada (X/ @uaefa_ae) Iraque x Emirados Árabes Unidos disputam hoje, terça-feira (18/11), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Basra, em Basra, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Iraque x Emirados Árabes ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas partidas anteriores da quarta rodada, o Iraque empatou sem gols com a Arábia Saudita e empatou por 1 a 1 com os Emirados Árabes. Os EAU ainda não jogaram outra partida por essa rodada. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Iraque x EAU: prováveis escalações Iraque: Hachim; Ali, Tahsen, Hashem e Doski; Farji, Sher, Al Ammari e Ali Jasim; Amar Muhsin e Meme. Técnico: Graham Arnold. EAU: Eisa; Meloni, Zhir, Lucas Pimenta e Ruben Amaral; Luanzinho, Nader, Ramadan, Adil e Gimenez; Suhail. Técnico: Olaroiu Cosmin. FICHA TÉCNICA Iraque x Emirados Árabes Unidos Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia Local: Estádio Internacional de Basra, em Basra, Iraque Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Iraque Emirados Árabes Unidos eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19