Iraque x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (18) pelas Eliminatórias da Copa

Iraque e Emirados Árabes Unidos jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Iraque e EAU empataram por 1 a 1 na última partida pela 4° rodada (X/ @uaefa_ae)

Iraque x Emirados Árabes Unidos disputam hoje, terça-feira (18/11), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Basra, em Basra, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Iraque x Emirados Árabes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas partidas anteriores da quarta rodada, o Iraque empatou sem gols com a Arábia Saudita e empatou por 1 a 1 com os Emirados Árabes. Os EAU ainda não jogaram outra partida por essa rodada.

Iraque x EAU: prováveis escalações

Iraque: Hachim; Ali, Tahsen, Hashem e Doski; Farji, Sher, Al Ammari e Ali Jasim; Amar Muhsin e Meme. Técnico: Graham Arnold.

EAU: Eisa; Meloni, Zhir, Lucas Pimenta e Ruben Amaral; Luanzinho, Nader, Ramadan, Adil e Gimenez; Suhail. Técnico: Olaroiu Cosmin.

FICHA TÉCNICA
Iraque x Emirados Árabes Unidos
Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia
Local: Estádio Internacional de Basra, em Basra, Iraque
Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 13h

