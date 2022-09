Inusitado: Em banheiro de hotel, jogador Anderson Lessa realiza o parto do próprio filho

Jogadores de futebol passam por várias situações, pressão do torcedor, diretoria cobrando, mas o atacante Anderson Lessa, do Icasa-CE, teve que se virar em uma situação inusitada. Ele teve que fazer o parto do próprio filho, no banheiro do hotel. As informações são do jornalista Toni Souza, do canal “Replay”.

A esposa do atleta acordou por volta das 3h30 da manhã com contrações e Anderson teve a atitude de realizar o parto do filho. Após o parto, o casal conseguiu ajuda e foram para o hospital.

“Nasceu de madrugada, dentro de um banheiro de hotel, com o papai realizando o próprio parto. Sim, nosso Davi chegou, aliás, chegou chegando. Nem nos nossos maiores sonhos imaginávamos ter uma experiência como essa”, escreveu Lessa, em sua conta no Instagram.

Anderson Lessa, 33 anos, teve passagens por vários clubes do futebol brasileiro. Ele atuou no Náutico-PE, Cruzeiro-MG, Avaí-SC, Cuiabá-MT, ASA-AL, Salgueiro-PE, Bangu-RJ, Portuguesa-SP além ter jogado no Kuwait, pelo Al Nasr.