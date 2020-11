Internautas compartilham amor de Louro José pelo futebol; confira!

O intérprete do Louro José, Tom Veiga, morreu neste domingo. O assunto tomou conta das redes sociais e ficou entre os assuntos mais buscados na internet. O ator, corintiano de coração, assim como o Louro, tinha 47 anos e foi encontrado sem vida em casa, na Barra da Tijjuca.

A notícia, inclusive, foi dada durante o futebol pelo narrador Luís Roberto.

PLANTÃO DA GLOBO durante partida de futebol para anunciar a morte precoce - e ainda misteriosa - de Tom Veiga, o Louro José, do programa matinal 'Mais Você', de Ana Maria Braga. Ataque cardíaco ou suicídio? #Fantástico pic.twitter.com/wyGMqy9OQF — Filipe Carvalho☕ (@filipecarvsouza) November 2, 2020

No Twitter, usuários da rede lembraram que o fantoche era apaixonado pelo Corinthians e participou de transmissões da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Confira alguns momentos:

lembro com muito carinho quando os gringos ficaram surpresos ao conhecer o louro José na copa de 2014 https://t.co/9M1TEdHddc — Danilo Sanches (@danilo_sanches) November 1, 2020

Eterno Tom Veiga, o Louro José. Descanse em paz. pic.twitter.com/MYM6gXth50 — É o Time do Povo - Notícias do Corinthians (@eotimedopovo01) November 1, 2020