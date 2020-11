Futebol: Cavalinhos do Fantástico fazem homenagem a Tom Veiga, intérprete de Louro José

O tradicional quadro dos “Gols do Fantástico” foi diferente neste domingo (1). Os “Cavalinhos”, que brincam e correm na classificação deixaram de lado a tradicional bagunça para homenagear o ídolo Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, que foi encontrado morto no Rio de Janeiro (RJ).

Tom Veiga era uma referência aos que trabalham com animação de bonecos, além de carregar o futebol nas veias e levando isso até o personagem Louro José, que era corintiano. Os atores que interpretam os cavalinhos do Flamengo e do Corinthians, lamentaram a morte de Tom.

