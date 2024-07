Internacional x Rosario Central: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (23) pela Sul-Americana

Internacional x Rosario Central disputam nesta terça-feira (23/07) o playoff da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Rosario Central ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney +, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional vive um momento bem conturbado e tenta amenizar a crise conseguindo a classificação no torneio. O time entra em campo sob pressão e com uma série de oito partidas sem vitórias, com cinco derrotas no período.

Já o Rosario Central chega nos playoff da competição após ter ficado em terceiro no Grupo G da Conmebol Libertadores e acabou vencendo a equipe brasileira por 1 a 0 no jogo de ida. Com isso, os argentinos podem até empatar que passam de fase.

Internacional x Rosario Central: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Alario. Técnico: Pablo Fernandez

Rosario Central: Jorge Broun; Damian Martinez, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sandez; Lautaro Giaccone, Franco Ibarra, Mauricio Martinez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti e Marco Ruben. Técnico: Miguel Ángel Russo

FICHA TÉCNICA

Internacional x Rosario Central

Copa Sul-Americana

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Data/Horário: 23 de julho de 2024, 21h30