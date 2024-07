Quantas horas de diferença de Belém para Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão cada vez mais próximos e vão começar nesta quarta-feira, 24 de julho, com o futebol masculino e o rúgbi dando o “pontapé” inicial. Muitos paraenses já estão ansiosos para acompanhar todas as modalidades e não perder nenhum momento dos jogos. Para isso, é preciso ficar atento ao fuso horário de Paris em relação à capital paraense.

A cidade de Paris, na França, foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e está localizada no fuso horário CET (Horário da Europa Central), que é UTC+1. Contudo, durante o verão europeu, a cidade adota o horário de verão, conhecido como CEST (Horário de Verão da Europa Central), que é UTC+2. Isso significa que, durante as Olimpíadas, a diferença de horário entre Belém, que adota o fuso horário oficial do país (horário de Brasília), GMT-3, e Paris, será de 5 horas. Por exemplo, se uma competição começar às 12h em Paris, será às 7h no horário de Brasília.

Portanto, a diferença de horário entre Belém do Pará e Paris, França, é de 5 horas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)