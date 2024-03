Internacional x Juventude: onde assistir e as escalações do jogo hoje (25/03) pelo Campeonato Gaúcho

Internacional x Juventude disputam hoje, segunda-feira (25/03), a semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo começará às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo GZH e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Inter liderou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 21 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe então eliminou São Luiz por 3 a 0 durante as quartas de final.

Já Juventude foi o 5° colocado da competição e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, o time superou Guarany por 4 a 0.

A partida de ida entre Juventude e Internacional terminou em empate sem gols.

Internacional x Juventude: prováveis escalações

Internacional: Anthoni (Rochet); Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Pepê, Villasanti e Cristaldo; Pavón e André (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Juventude

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 25 de março de 2024, 21h45