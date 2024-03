Flamengo x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/03) pelo Brasileirão Feminino

Flamengo x Corinthians disputam hoje, segunda-feira (25/03), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, o Flamengo perdeu para Palmeiras por 3 a 2 e para Cruzeiro por 2 a 1.

Corinthians passou por uma vitória de 3 a 0 sobre Grêmio e outra de 4 a 1 contra América-MG.

VEJA MAIS

Flamengo x Corinthians: prováveis escalações

Flamengo: Gabi Barbieri; Monalisa Belém, Daiane Santos, Day Silva, Gisseli e Jucinara Paz; Thaisa Moreno, Duda Francelino, Giovanna Crivelari e Darlene Reguera; Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Corinthians: Kemelli; Isabela, Tarciane, Mariza e Tamires; Ju Ferreira, Yayá, Vic Albuquerque e Fernanda; Jaque e Milenne. Técnico: Lucas Piccinato.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Feminino

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de março de 2024, 20h