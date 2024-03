Futebol: quem joga hoje, segunda-feira (25/03): veja onde ver ao vivo e os horários das partidas

FUTEBOL

Goleiro defende três pênaltis, Santa Rosa vence o Caeté e se classifica na Copa Grão-Pará

Goleiro Afonso foi o destaque do Santinha e "catou" três cobranças do Caeté. Equipe de Icoaraci aguarda os eliminados das semifinais do Parazão para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa Grão-Pará