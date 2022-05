Independiente x La Guaira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Independiente x La Guaira entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (19/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida vai ocorrer no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Independiente x La Guaira ao vivo?

A partida Independiente x La Guaira pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Independiente x La Guaira chegam para o jogo?

Independiente está no 2° lugar do Grupo G da Copa Sul-Americana e soma 3 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já La Guaira não tem vitórias pela competição, ocupa a 3° colocação do mesmo grupo e detém 1 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos.

No dia 26 de abril, Independiente venceu La Guaira por 2 a 0.

Prováveis escalações

Independiente: Sosa; Rodríguez, Insaurralde, Barreto, Vigo; Romero, Pozzo, Soñora, Blanco; Romero e Batallini. Técnico: Eduardo Domínguez.

La Guaira: Cristhian Jesús; Jon Mikel Aramburu, Ramos, La Mantía; Cumana, Briceño, Segura, Silva Guzmán; Paz, Herrera e Bolívar. Técnico: Daniel Farías.

Ficha técnica - Club Atlético Independiente x Deportivo La Guaira

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina

Data/horário: 19 de maio de 2022, às 19h15