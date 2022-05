Everton x Crystal Palace: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Premier League

As equipes Everton x Crystal Palace entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (18/05), para disputar uma partida atrasada pela 33° rodada da Premier League. O duelo ocorre no Estádio Goodison Park, em Liverpool. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Everton x Crystal Palace ao vivo?

A partida Everton x Crystal Palace pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45(horário de Brasília).

Como Everton x Crystal Palace chegam para o jogo?

Everton está em 16° lugar da Premier League e soma 10 vitórias, 6 empates, 20 derrotas, 39 gols marcados e 59 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Crystal Palace ocupa a 13° posição do Campeonato Inglês, com 10 vitórias, 15 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 43 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 drrota.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Holgate, Keane e Coleman; Mykolenko, André Gomes, Doucouré e Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin e Gordon. Técnico: Frank Lampard.

Crystal Palace: Butland; Clyne, Kouyaté, J. Andersen, Guéhi e Mitchell; Gallagher, Milivojevic e Schlupp; Mateta e Zaha. Técnico: Patrick Vieira.

Ficha técnica - Everton x Crystal Palace

Premier League

Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool

Data/horário: 19 de maio de 2022, às 15h45