Chelsea x Leicester: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Premier League

As equipes Chelsea x Leicester entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (18/05), para disputar uma partida atrasada pela 27° rodada da Premier League. O duelo ocorrerá no Estádio Stamford Bridge, em Londres. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Chelsea x Leicester ao vivo?

A partida Chelsea x Leicester pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Chelsea x Leicester chegam para o jogo?

Chelsea está em 3° lugar na Premier League e detém 20 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 73 gols marcados e 31 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Leicester ocupa a 9° posição do campeonato e soma 13 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 57 gols marcados e 57 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Marcos Alonso, Reece James, Kovacic, Loftus-Cheek e Mason Mount; Werner e Havertz. Técnico: Thomas Tuchel.

Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans e Justin; Tielemans, Dewsbury-Hall e Maddison; Lookman, Barnes e Vardy. Técnico: Brendan Rodgers.

Ficha técnica - Chelsea x Leicester

Premier League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres

Data/horário: 19 de maio de 2022, às 16h