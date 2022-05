Aston Villa x Burnley: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Premier League

As equipes Aston Villa x Burnley entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (18/05), para disputar uma partida atrasada pela 18° rodada da Premier League. O duelo acontece no Estádio Villa Park, em Birmingham. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Aston Villa x Burnley ao vivo?

A partida Aston Villa x Burnley pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Aston Villa x Burnley chegam para o jogo?

Aston Villa está em 14° lugar na Premier League e detém 13 vitórias, 5 empates, 18 derrotas, 49 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Burnley ocupa a 18° posição da competição, primeira da zona de rebaixamento. Até agora, a equipe acumulou 7 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, além de 32 gols marcados e 50 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, Burnley passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Aston Villa venceu Burnley por 3 a 1 no dia 7 de abril.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Cash, Chambers, Mings e Digne; Douglas Luiz, Nakamba, McGinn e Coutinho; Watkins e Ings. Técnico: Steven Gerrard.

Burnley: Pope; Roberts, Long, Collins, Lowton e Taylor; Brownhill, Cork e McNeil; Cornet e Barnes. Técnico: Mike Jackson.

Ficha técnica - Aston Villa x Burnley

Premier League

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham

Data/horário: 19 de maio de 2022, às 16h