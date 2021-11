'Hoje é dia de CRB': torcedores do Remo 'secam' o Vitória e mandam mensagens no perfil do CRB

O Remo já jogou na rodada da Série B, mas hoje os torcedores do Leão estão ligados na partida entre CRB-AL x Vitória-BA, nesta segunda (22), que inicia às 18h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O confronto é decisivo para as duas equipes e influencia diretamente na posição do Remo. Em caso de triunfo do clube baiano, o Leão entra na zona de rebaixamento, por isso, vários torcedores do Remo mandaram mensagens no perfil do CRB nas redes sociais.

A torcida azulina está com tudo nas redes sociais, vale de tudo pela permanência do Remo na Série B. Depois de vários torcedores fazerem promessas nas redes sociais, que incluía ir na corda do Círio, parar de ficar com ex e deixar de tomar cerveja, os torcedores azulinos por um dia também são alvirrubros nesta segunda. Um revés do Vitória faz com que o Remo dependa só de suas forças para se garantir na Série B, com uma vitória diante do Confiança-SE, na última rodada, no Baenão.

Os torcedores do Remo deixaram várias mensagens de incentivo ao CRB, que está na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão.

Veja as mensagens