Duelo entre CRB e Vitória pode definir a situação do Remo na Série B; entenda

CRB e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 37ª rodada, e o Remo tem interesse nesse jogo. O duelo entre baianos e alagoanos pode definir situação do time paraense na competição.

Na 18ª posição, com 40 pontos, o Vitória pode sair da zona de rebaixamento se vencer o CRB.Se o resultado for esse, o Remo entraria no Z-4, pois o Leão Baiano iria somar 43 pontos, um a mais que o time azulino. O Leão paraense é o 16º, com 42 pontos. O ideal é torcer pela derrota do Vitória.

O CRB também quer o triunfo diante do Leão Baiano. O time alagoano é o 7º colocado, com 57 pontos. Se vencer o Vitória, vai continuar com chances de acesso na última rodada, mas também precisa secar o Avaí, que já jogou, Guarani e Goiás, que ainda se enfrentam nesta segunda, às 20 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Além de Vitória e Remo, o Londrina também tem interesse no jogo desta segunda-feira. O Tubarão é o 17º, com 41 pontos, e luta para fugir do rebaixamento.

Confiança e Brasil de Pelotas já estão rebaixados e restam duas vagas para a Série C de 2022. Na última rodada, o Remo enfrenta o Confiança, às 16 horas, no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.