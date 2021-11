Guia do torcedor: o que os azulinos precisam saber para torcer pelo CRB contra o Vitória

Torcer. É o que resta para o torcedor do Remo no final da 37ª rodada da Série B. Após o empate em 2 a 2 contra o Vasco na última sexta (19), o Leão precisa "secar" os adversários diretos na briga contra o rebaixamento para não entrar no Z4 faltando uma rodada para o fim da Segundona. Os resultados da semana deram certo para o clube paraense, mas ainda falta o último desafio: o CRB precisa vencer o Vitória, às 18h, no Rei Pelé, para que os azulinos cheguem na última rodada precisando apenas de si para se manter na segunda divisão.

Mas afinal, o que esperar do CRB? Pelo o que o time alagoano ainda briga na competição? Quem são os destaques, ou o treinador? A equipe de O Liberal elaborou um guia para você que vai torcer pro CRB na noite desta segunda (22).

Tabela

O CRB está na briga pelo acesso à primeira divisão. No entanto, para que o sonho da Série A continue vivo, os alagoanos precisam vencer o Vitória pela 37ª rodada. Com 57 pontos, o CRB é o sétimo colocado da Série B. Em caso de triunfo, o clube pula duas posições na tabela e chega na rodada derradeira a uma posição do G4.

Treinador

Para ir em busca do acesso, o CRB tem um comandante que sabe o caminho das pedras. O técnico do clube é o paranaense Allan Aal, de 42 anos. Ele apareceu para o cenário nacional na última temporada, quando garantiu o acesso do Cuiabá à Série A. O treinador, que está na equipe alagoana desde o início da Série B, busca repetir o feito pela segunda vez consecutiva.

Treinador Allan Aal (Francisco Cedrim/Ascom CRB)

Elenco

O CRB tem um elenco recheado de jogadores conhecidos do grande público. Entre os destaques estão: o zagueiro Gum, bicampeão brasileiro com o Fluminense; o goleiro Diogo Silva, ex-Vasco; Victor Ramos, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras; e Wesley, meia que foi bicampeão da Copa do Brasil com o Verdão. O clube ainda conta com dois destaques internacionais: o argentino Diego Torres e o brasileiro, naturalizado bielorruso, Renan Bressan.

Jogadores do CRB comemorando um dos gols (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Caras conhecidas

Dois jogadores do elenco do CRB têm passagens por clubes paraenses. Entre eles está o goleiro Arthur, de 24 anos. Em 2020, ele fez sete jogos pelo Castanhal e ajudou o Japiim na campanha do Parazão. Outro destaque é o zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu. Pelo clube da Curuzu, ele participou de 60 partidas e marcou sete gols, entre 2017 e 2018.

Diego Ivo atuou por duas temporadas pelo Papão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O que o Remo precisa

O Remo está na 16ª colocação da Segundona, com 42 pontos. Na 18ª posição, com 40 pontos, o Vitória, adversário do CRB, pode sair da zona de rebaixamento se vencer.Se o resultado for esse, o Remo entraria no Z-4, pois o Leão Baiano iria somar 43 pontos, um a mais que o time azulino. O ideal é torcer pela derrota do Vitória.