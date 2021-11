Atacante do Remo valoriza Copa Verde e união do clube para permanecer na Série B: 'Jogar junto'

Antes do jogo decisivo pela Série B, que vale a permanência nessa divisão do Brasileiro em 2022, o Remo tem um compromisso pela Copa Verde contra o Manaus, na quarta-feira (24). No jogo que decide quem avança à semifinal é encarado pelos jogadores como uma forma de ter um ânimo a mais para o confronto de domingo, além de se tratar da possibilidade de um título. É o que avalia o atacante Neto Pessoa, que disputou nove jogos e marcou quatro gols pelo Leão neste ano.

“Jogo que não deixa de ser importante. Sabemos que é uma semana bem decisiva para a vida do clube, mas acredito que a gente sempre caminhou passo a passo não tem como extrapolar e passar por cima desse jogo de quarta. A gente sabe da importância da Copa Verde. E a vitória anima qualquer clube. Melhora o clima. Traz uma confiança a mais para você ir para decisão (no domingo pela Série B). Uma classificação com segurança vai animar a gente e o torcedor. A gente sabe da dificuldade e é ir preparado e jogar como se fosse uma final”, afirmou o atacante que marcou um dos gols do Remo no empate em 2 a 2 com o Vasco na última sexta-feira (19).

Neto Pessoa sabe que o Remo teve altos e baixos, mas garante que, tanto para a Copa Verde como para a Série B, o time vai jogar mais unido do que nunca.

“A gente tem tido uma vida bem difícil na Série B. A gente tem jogado bem, criado oportunidades, e muitas vezes deixa a desejar. Eu que acompanho o ataque sei da importância do nosso setor na frente. Também como sei da importância da defesa e meio de campo. É um conjunto. A gente marca junto e joga junto. E essa tem que ser à tona do jogo de quarta e domingo. Jogar junto. Com cada um assumindo a responsabilidade em campo e ter mais concentração paras as bolas que vierem a gente fazer gol. As que vierem para defesa a gente tirar”, garantiu o atacante azulino.

Agenda

Na quarta-feira (24), às 20h30, o Remo enfrenta o Manaus pela Copa Verde. No domingo (28), às 16 horas, o jogo será contra o Confiança pela última rodada da Série B. O Leão precisa vencer para fugir do rebaixamento. As duas partidas realizadas no Baenão vão ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.