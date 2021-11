Remo inicia preparação para jogos decisivos da Série B e Copa Verde

O Remo iniciou neste domingo (21) a preparação para os jogos decisivos da Série B e Copa Verde. Na quarta-feira (24), às 20h30, no Baenão, o Leão enfrenta o Manaus pelas quartas de final da competição regional. Já no domingo (28) o duelo será contra o Confiança, às 16 horas, pela última rodada da Série B.

Será uma semana bem intensa para os azulinos, que estão lutando contra o rebaixamento no Brasileiro.

A assessoria do clube informou que os jogadores que atuaram 90 minutos na partida contra o Vasco realizaram um trabalho regenerativo. O restante treinou com bola sob comando do técnico Eduardo Baptista.

Ainda foi informado que o meia Felipe Gedoz iniciou a transição. Já o zagueiro Rafael Jansen e o lateral Wellington Silva seguem em tratamento.

O time azulino volta a treinar na manhã desta segunda-feira no CT do Remo, localizado em Outeiro.

Os jogos Remo x Manaus e Remo x Confiança terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.