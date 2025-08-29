Hamburg x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pela Bundesliga Hamburger e St. Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.08.25 14h30 Em suas estreias pela Bundesliga, o Hamburg empatou com o Borussia Mönchengladbach, enquanto o St. Pauli empatou com o Borussia Dortmund (Facebook/ @FCSP) Hamburger x St Pauli disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 15h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hamburg x St Pauli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Bundesliga, o Hamburg empatou sem gols com o Borussia Mönchengladbach, enquanto o St. Pauli empatou com o Borussia Dortmund por 3 a 3. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Hamburger x St. Pauli: prováveis escalações Hamburg: Heuer; Omari, Elfadli e Torunarigha; Gocholeishvili, Capaldo, Remberg e Muheim; Sahiti, Konigsdorffer (Poulsen) e Rossing-Lelesiit. St. Pauli: Vasilj; Wahl, Robatsch e Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita e Oppie; Sinani; Hountondji e Mathias Lage. FICHA TÉCNICA Hamburg x St. Pauli Bundesliga Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha Data/Horário: 29 de agosto de 2025, às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 St. Pauli Hamburg jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Valencia x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Valencia e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.08.25 15h30 Campeonato Alemão Hamburg x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pela Bundesliga Hamburger e St. Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h30 Campeonato Saudita Al Taawon x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Taawon e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h00 Campeonato Saudita Al Shabab x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40