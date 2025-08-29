Hamburg x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pela Bundesliga

Hamburger x St Pauli disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 15h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hamburg x St Pauli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Bundesliga, o Hamburg empatou sem gols com o Borussia Mönchengladbach, enquanto o St. Pauli empatou com o Borussia Dortmund por 3 a 3.

Hamburger x St. Pauli: prováveis escalações

Hamburg: Heuer; Omari, Elfadli e Torunarigha; Gocholeishvili, Capaldo, Remberg e Muheim; Sahiti, Konigsdorffer (Poulsen) e Rossing-Lelesiit.

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Robatsch e Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita e Oppie; Sinani; Hountondji e Mathias Lage.

FICHA TÉCNICA

Hamburg x St. Pauli

Bundesliga

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, às 15h30