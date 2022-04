Gui Campana é apresentado no Castanhal e revela entusiasmo pela estreia na Série D

O Castanhal apresentou na tarde desta segunda-feira (11) o meia Gui Campana, de 26 anos. O jogador, que retorna ao Japiim da Estrada após passagem pelo Sampaio Corrêa-MA, é um dos principais reforços da equipe aurinegra para a disputa da Série D do Brasileirão.

Na apresentação, o meia do Castanhal disse que está motivado com o novo desafio e espera ajudar o Japiim na busca pelo objetivo na Quarta Divisão, que é o acesso à Série C.

"Queria agradecer pela oportunidade de ter voltado e poder vestir essa camisa novamente. Esse clube abriu portas pra eu disputar uma Série B", disse Campana.

O meia foi um dos destaques do Castanhal na boa campanha do Japiim no Parazão de 2021. Com a camisa aurinegra, Gui Campana atuou em 14 partidas e marcou quatro gols.

Logo em seguida, o jogador foi negociado para o Sampaio Corrêa-MA, clube que disputava a Série B do Brasileirão. Com a equipe do Maranhão, Gui Campana disputou 19 partidas, entre Segundona e Campeonato Maranhense, e marcou apenas um gol.

A primeira partida do Castanhal nesta Série D será neste domingo (17) contra o Moto Clube-MA. A partida começa às 15h e será disputada no estádio Diogão, em Bragança. O confronto não vai ocorrer no Modelão, estádio de Castanhal, devido às condições precárias do gramado.