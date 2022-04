Castanhal deve manter a base do Parazão na estreia da Série D

O Castanhal Esporte Clube vem confiante em sua passagem pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia na competição no próximo dia 17, quando enfrenta o Moto Clube, no estádio Diogão, em Bragança. Para tanto, a diretoria continua mexendo o tabuleiro das contratações, e depois de anunciar o meia Gui Campana, o time trabalhar com a base remanescente nas primeiras partidas do Brasileiro.

De acordo com o presidente do Castanhal, Helinho Junior, em entrevista a O Liberal, o Japiim da Estrada seguirá com a base que foi até as quartas de finais do Parazão, até ser eliminado pelo Águia de Marabá. “Nós vamos começar o campeonato com a base do estadual, sob o comando do Robson Melo. Tivemos algumas contratações pontuais e veremos como o time se comporta no início da competição”, afirma o presidente.

Até aqui, o Castanhal já anunciou o zagueiro Zulu, os atacantes Felipinho e Daniel, além de Gui Campana, que volta ao clube após passagem pelo Sampaio Correa. Por outro lado, o Japiim também anunciou as dispensas do atacante Leandro Cearense, do meia Fabinho, além da não renovação de contrato com Lukinha e o zagueiro Samuel.

Sobre o camisa 9, Helinho não explicou o motivo da saída, mas ao que tudo indica, o atacante pode ir para o futebol cearense. Além do Castanhal, o grupo 2 da Série D conta com outro time paraense, a Tuna Luso, que estreia no dia 17, contra o Tocantinópolis, no estádio Ribeirão.