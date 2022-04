Ele voltou: Tuna anuncia Lukinha como primeiro reforço para a Série D do Brasileirão

A Tuna anunciou na noite desta segunda-feira (11) o retorno do meia Lukinha. O jogador, que pertencia ao Castanhal, chega como um dos grandes reforços da Águia Guerreira para a Série D do Brasileirão. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube.

VEJA MAIS:

Esta será a segunda passagem do meia de 25 anos pelo Souza. Em 2020 e 2021 o jogador foi peça importante na equipe que conquistou o título da Série B do Estadual e o vice-campeonato do Parazão. Neste período, Lukinha disputou 19 jogos com a camisa cruzmaltina e marcou sete gols.

Após a passagem vitoriosa pela Tuna, Lukinha se transferiu para o Castanhal, clube pelo qual disputou a Série D do Brasileirão de 2021 e o Parazão de 2022. Com a camisa do Japiim da Estrada, Lukinha não conquistou títulos, mas disputou 28 partidas e marcou apenas três gols.

Lukinha foi anunciado como reforço da Águia do Souza no mesmo dia em que Emerson Almeida, técnico da equipe, teve o contrato renovado até o final do ano. O comandante cruzmaltino informou que, nos próximos dias, novas contratações devem ser anunciadas, já de olho na estreia na Série D.

A primeira partida da Tuna na Quarta Divisão será no domingo de Páscoa (17), contra o Tocantinópolis-TO. O jogo será disputado às 15h no estádio João Ribeiro, no interior do Tocantins.