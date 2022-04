Castanhal acerta contratação de atleta da Série B; veja

O Castanhal bateu o martelo e fechou contratação do meia Gui Campana, de 26 anos, com passagem recente pelo Sampaio Correa-MA, Castanhal e Rio Branco-AC. O Sampaio Corrêa está na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta fica até o fim da temporada.

Veja o anúncio:

Além dele, o Japiim também contratou o atacante Daniel Dias, ex-Bangu-RJ. O clube também vem negoiciando a permanência de outros do atual elenco. O atacante Pecel é um deles que já acertou permanência para a Série D, onde o time estreia este mês contra o Moto-Clube, do Maranhão.